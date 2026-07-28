התפתחות דרמטית נוספת נרשמה היום (שלישי) בחקירת רצח בניהו רזי, עם מעצרו של החשוד המרכזי ברצח - אביאור ששון. הוא נעצר בעת שהיה במונית בדרכו לירושלים, ויובא בהמשך היום לדיון הארכת מעצרו בבית המשפט.

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כאמור, מהחקירה עלה כי במהלך הימלטותו, החשוד הסתתר במקומות שונים במרכז ובצפון הארץ. הוא נעצר במהלך פעילות מבצעית של בלשי ימ"ר ירושלים בסיוע המערך האווירי של המשטרה. הבלשים פשטו על המונית בה נסע לירושלים, ועצרו אותו במנהרת הראל בכניסה לעיר.

ששון הועבר לחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון, ובהמשך היום יובא בפני שופט בבית משפט השלום לדיון בהארכת מעצרו.

מוקדם יותר היום, נודע כי קצינת שב"ס בת 34 נעצרה בחשד לשיבוש חקירת הרצח והפרת אמונים, תוך סיוע לאסיר המקורב לחשוד הנמצא בבריחה. על פי החשד, הקצינה סייעה לאביאור ששון החשוד ברצח להימלט, תוך שהיא מנהלת רומן עם אחיו רותם חודידה, המרצה עונש מאסר בגין הרשעות על עבירות סחיטה.

עד כה נעצרו במסגרת הפרשה שתי בנות הזוג לשעבר של בניהו רזי והקורבן השני, אגם צרפי ושילת חוטה; המתווכת בינן ובין הרוצחים, מזל לינור ששון; ודויד קרן, שחיבר בין ששון לבין צרפי וחוטה.