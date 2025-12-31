סוף למרדף: כתב אישום נגד הרוצח של דניאל אסלן בטבריה

פרשת רצח דניאל אסלן בטבריה מתקרבת לסיומה: בתום חקירה ממושכת של היחידה המרכזית במחוז צפון, הוגשה אתמול (שלישי) הצהרת תובע לקראת כתב אישום נגד אוראל שוקרון, שהיה חלק מחוליית הירי.

הרצח אירע ב-8 ביוני 2025, כאשר דניאל אסלן, בן 21 מכפר חיטים, נורה למוות מחוץ לבית קרובי משפחתו בטבריה, לאחר שיצא ממסיבת יום הולדת. טרם מותו הספיק הקורבן למסור כי רכב סקודה לבן רדף אחריו, ממנו בוצע הירי.

כ-24 שעות לאחר האירוע, אותר הרכב כשהוא שרוף בחניית עפר בעיר. בתוך הרכב נמצאו ממצאים פורנזיים, בהם תרמילי 9 מ"מ, שקשרו אותו ישירות לרצח. החקירה הועברה לידי ימ"ר צפון, אשר ניהלה חקירה אינטנסיבית תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

דוברות המשטרה

מהחקירה עלה כי שלושה צעירים נסעו ברכב, זיהו את דניאל כשהוא רוכב על קורקינט ממונע, עקבו אחריו וירו בו. יום לאחר הרצח פעל אחד המעורבים להשמדת הראיות, כאשר שכר אדם נוסף להצית את הרכב בתמורה ל-5,000 שקלים.

בחודש ספטמבר הוגשו כתבי אישום נגד שניים מהמעורבים ברצח ונגד אדם נוסף שהצית את הרכב. החשוד השלישי, אוראל שוקרון, בן 19 מטבריה, נמלט במשך חודשים עד שנעצר לאחרונה על ידי בלשי ימ"ר נגב בתוך מעבדת סמים בבאר שבע.

אתמול הוגשה הצהרת תובע, וכתב האישום נגדו צפוי להיות מוגש ב-2 בדצמבר 2026 לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת.