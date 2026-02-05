רצח כפול בירושלים: נורה למוות בכיר בארגון הפשע חרירי

שני גברים נורו למוות הערב (חמישי) במחנה הפליטים שועפאט שבמזרח ירושלים. אחד הנרצחים הוא מבכירי ארגון הפשע חרירי, שנחשב לאיש ביצוע מרכזי בארגון. בתקופה האחרונה שהה באיחוד האמירויות, ורק בחודשים האחרונים חזר לישראל.

הרצח התרחש מעט אחרי השעה חמש אחר הצוהריים, אז במוקד מד"א התקבלה קריאה אודות שני פצועים אנוש בשנות ה-30 וה-40 לחייהם עם פציעות חודרות. מד"א פינה את השניים לבית החולים, ומותם נקבע על ידי הצוות הרפואי עם הגעתם.

תיעוד מבצעי מד"א

הרצח הכפול הערב מגיע לאחר שבשעות הבוקר שלושה גברים כבני 30 ו-50 נורו למוות בכפר סוועאד שבגליל התחתון. כמו כן לפני יומיים נרצחו שלושה צעירים בני 25 סמוך לבית ברל בשרון, על רקע סכסוך מתמשך בין ארגוני הפשע בטירה.