תיעוד בלעדי: הבן נכנס לדירת אביו ברחובות – ויוצא 12 דקות אחרי הרצח

בלעדי: תיעוד חדש ממצלמות האבטחה של הבניין ברחובות חושף את הרגעים האחרונים של האב בן ה-84 ואת התנהלותו של בנו בן ה-45, נגדו הוגש היום (ראשון) כתב אישום בגין רצח. בתיעוד נראה הבן מגיע לדירת האב, עולה למעלה, וכעבור 12 דקות בלבד יוצא מהמקום לאחר שביצע את הרצח.

בתיעוד נראה הנאשם יורד במעלית ולוחץ על הכפתורים כאשר ידיו עדיין מגואלות בדם, בעוד את סכין המטבח ששימשה לרצח השאיר סמוך לכיור בדירה.

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לפי כתב האישום, הבן ניגש למטבח, שלף סכין, חזר למרפסת ודקר את האב מספר פעמים בפלג גופו העליון. גם כאשר האב הקשיש התחנן על חייו וניסה להתגונן, המשיך הבן במעשיו הקשים עד שהאב התמוטט.

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א, רועי בן שושן, שביקש לתאר את הזירה הקשה, סיפר: "חברנו למשטרה שהובילה אותנו אל הגבר ששכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

לאחר שדקר את אביו למוות, חזר הנאשם לדירתו שלו, התקשר למוקד החירום של המשטרה כדי להודות במעשה, ואז התיישב לצפות בטלוויזיה עד להגעת השוטרים שעצרו אותו. בהקלטת המוקד שנחשפה ב-i24NEWS נשמע הבן אומר למוקדנית: "רצחתי את אבא שלי כי פחדתי שיעשה לי דברים רעים".

בחקירתו שב והודה במעשים, טען כי "קולות בראש" הם שגרמו לו לפעול וכי "שמע קול שאמר לי לעשות את זה". הנאשם, המוכר לרשויות על רקע נפשי, נותר במעצר בעוד החוקרים מנסים לקבוע האם המעשה תוכנן מראש.