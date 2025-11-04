ראש יאח"ה: "כל מי ששמו עלה ייחקר בפרשת השחיתות"

ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה, תת ניצב אלי מקמל, התייחס הערב (שלישי) בריאיון מיוחד עם מירי מיכאלי ב"המהדורה המרכזית" לפרשת "יד לוחצת יד". הוא אמר, בין היתר, כי "סך הפרשיות בהן אנחנו מטפלים כרגע הוא 11. פרשיות נוספות צפויות להיחקר. כל מי ששמו עלה - יזומן לחקירה".

מקמל התייחס לחקירה בפרשת "יד לוחצת יד" כאמור ואמר כי "החקירה החלה לפני יומיים, סך הפרשיות שבהן אנחנו מטפלים כרגע הוא 11. פרשיות נוספות צפויות להיחקר". "כל מי ששמו עלה - יזומן לחקירה", הוסיף. "השאיפה שלנו לגייס עדי מדינה נתונה בכל תיק ביאח"ה. אנחנו צריכים את מספר הסיפור מתוך הפרשייה - אנחנו לא מסתירים את הכוונה הזאת", ציין.

בעניין פרשת הפצרי"ת, אמר מקמל כי "החקירה מעולם לא הונחה על שולחנה של יאח"ה. ככל שהאירוע הזה פגע באמון הציבור ברשויות האיכפה - זה אירוע לא טוב לכולנו".

