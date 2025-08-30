הנוכל שעקץ עשרות מיליונים מאנשים שרק חלמו על דירה

מומלצים -

אורן קובי יובל זמר הוא נוכל הנדל"ן המתוחכם שעקץ על פי החשד עשרות מיליוני שקלים מעשרות קורבנות שרק חלמו על דירה משלהם. בכתבה ששודרה הערב (שבת) ב"מגזין השבת", עדי מאירי יצאה לגלות מי הוא ומה קרה שם. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד

מטעם עורך דינו של זמר נמסר: "איש לא רומה ולא 'נעקץ'. כל לקוחות החברה רכשו קרקע במצב תכנוני נתון אשר הוצג בפניהם במלואו וחלקם, על פי עדותם במשטרה, אף פנו לרשויות הרלוונטיות ובדקו את המצג שהוצג בפניהם ורק לאחר שנוכחו לדעת כי הוא אמיתי ומדוייק התקשרו בעסקה. מרשי אינו בעל החברה אלא הועסק בה כיועץ בלבד, הוא מצפה לשלב שמיעת הראיות ובו יוכיח כי מדובר בכתב אישום נטול בסיס".

מהפרקליטות נמסר כי "בימים אלה מנהלת פרקליטות מחוז תל אביב מספר הליכים משפטיים נגד אורן קובי והחברות שבשליטתו. בנוסף, עודכן ג'ון קנדל כי לאחר בחינת מכלול הראיות בתיק, הוחלט על הגשת כתב אישום נגדו, בכפוף לשימוע כמתחייב בחוק".