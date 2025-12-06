מנע פגיעה בחפים מפשע: קצין ניטרל חמוש שירה לעבר עסק בחדרה

משטרת ישראל מסרה הערב (שבת) כי קצין משטרה מנע פגיעה בחפים מפשע כאשר ניטרל חשוד חמוש בנשק שביצע ירי לעבר בית עסק בחדרה. החשוד תושב חדרה, בן 25, נעצר לחקירה ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.

בעת סיור שגרתי של קצין משטרה כאמור מתחנת חדרה הוא זיהה חשוד אשר מבצע ירי לעבר בית עסק בעיר. הקצין חתר למגע, ניטרל את החשוד, ועצר אותו כשהוא חמוש באקדח.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר בתגובה על האירוע, "אני משבח את פעולתו של קצין המשטרה מתחנת חדרה שניטרל חשוד שירה לעבר עסק בעיר". "כך מצופה מהקצינים ומהשוטרים שיפעלו - חתירה למגע ונחישות", הוסיף.

מקרה זה מצטרף לשורת מקרים שאירעו לאחרונה בעיר חדרה כזכור. ניסיונות חיסול, יריות על עסקים וזריקת רימונים: ארגוני פשע מהצפון מצאו בעיר בית - וחלק מהתושבים הוותיקים בעיר חוששים לאפשר לילדיהם להסתובב ברחובות.