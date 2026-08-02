המשטרה עצרה הלילה (בין שבת לראשון) תושב נתיבות בשנות ה-40 לחייו, החשוד במעורבות ברצח העבריין אושר קדושים אמש.

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החשוד הועבר להמשך חקירה בימ"ר ובהמשך היום יובא בפני בית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו.

העבריין אושר קדושים, כבן 40, נורה אמש למוות בנתיבות. פרמדיקים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה אך בהמשך נאלצו לקבוע את מותו. אזרח מולדובה כבן 29 שעבר במקום במקרה, נפצע באורח קל.

המשטרה הודיעה כי בתום הערכת מצב שקיים מפקד המחוז הדרומי, ניצב חיים בובליל, הוטלה חקירת הרצח על היחידה המרכזית של מרחב נגב.