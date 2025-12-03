הצעיר מהנגב שתכנן פיגוע בהשראת דאעש | פרטים חדשים

כפי שפורסם לראשונה ב-i24NEWS, כתב אישום הוגש היום (רביעי) נגד תושב הנגב בן 18, שתכנן לבצע פיגוע התאבדות בהשראת ארגון הטרור דאעש בתחנה המרכזית בבאר שבע. לי עייש, ראש דסק הפלילים שלנו, הביאה הערב במהדורה המרכזית פרטים חדשים שעלו מהחקירה

בשנת 2020 בעודו קטין, הנער החל לצרוך סרטונים של ארגון הטרור, בהם למד איך להכין מטעני חבלה וחגורות נפץ. בהמשך הוא אף רכש סכין והחל להתאמן על שימוש בה בפיגוע דקירה.

בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, הצעיר מחליט להוציא את הפיגוע שתכנן לפועל בשם חמאס. בחודשים האחרונים הוא התחיל לייצר מטעני חבלה מאולתרים בביתו, ואף ניסה להשיג אקדח.

בעת חקירתו אמר הנאשם כי הוא רצה "לתמוך באחים שלי בעזה". כשנשאל היכן למד איך לייצר מטענים, ענה: " חיפשתי באינטרנט, ניסיתי לשאול גם את הצ'אט (ChatGPT)". על פי ממצאי החקירה, הצעיר תכנן לבצע את הפיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע כדי לפגוע בכמה שיותר אנשים.