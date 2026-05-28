שבעה כלי נשק, בינהם נשקים ארוכים, אקדחים ורכב "מבצעי" מוכן לביצוע חיסול פלילי סוכלו הלילה (בין רביעי לחמישי) בפעילות של שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב בכפר מנדא בצפון הארץ. הכוחות נפרסו בשטח בשל דבר כוונה לבצע חיסול, ביצוע סגירה על מתחם בו הסתתר חשוד - שנעצר לאחר מרדף רגלי.

כאמור, בחיפוש שערכו הכוחות במתחם, נחשף מאגר אמצעי לחימה קטלני ומחסן לוגיסטי שלם של חוליית חיסול, שכלל 7 כלי נשק מוכנים להפעלה: 2 רובי M-16 ארוכים, 2 רובי M-16 מקוצרים, רובה סער מסוג קלצ'ניקוב ושני אקדחי "גלוק 19".

לצד כלי הנשק, תפסו הכוחות כמות תחמושת עצומה של למעלה מ-1,000 כדורים, 15 מחסניות מלאות, כפפות, קסדות, ו-5 מכשירי הקלטה. במקום סוכלה גם הערכות התחבורתית של החוליה. רכב "מבצעי" מסוג טויוטה שנשא לוחיות רישוי משוכפלות, לצד אופנוע שטח חשמלי, שהוכנו במיוחד על מנת לשמש את החוליה לביצוע הרצח והימלטות מהירה מהזירה.

בפעילות נוספת הלילה בכפר מנדא, פשטו שוטרים ולוחמי מג"ב על מתחם ביתו של עורך דין. עם הגעת הכוחות למתחם, זיהו הכוחות שלושה חשודים בחצר, ובהם עורך הדין, שהחלו בבריחה רגלית. בתום המרדף, נתפס עורך הדין, ובנתיב בריחתו איתרו השוטרים שני אקדחים טעונים שהיו מוכנים לפעולה.

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי אמר כי הפעילות הלילה "היא דוגמה מובהקת למשטרה התקפית, יוזמת וחדה, שוברת שוויון מול הפשיעה. הסיכול המרשים, תפיסת כלי הנשק ומעצרו של עורך הדין, מוכיחים שוב ושוב כי ללוחמים ולשוטרים שלנו אין שום כוונה לתת לעבריינים להרים ראש".

מפקד מחוז צפון ,ניצב מאיר אליהו: "הפעילות הנחושה של כוחות התקיפה, הבלשים ולוחמי מג"ב בצפון מנעה הלילה מרחץ דמים מתוכנן בלב הגזרה. העובדה שבאותו הלילה אנחנו מסכלים חוליית חיסול עם רכב משוכפל ו-7 כלי נשק, ובמקביל עוצרים עורך דין, מוכיחה שאין לעבריינים שום קווים אדומים.