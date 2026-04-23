המשטרה הודיעה היום (חמישי) כי פיענחה את רצח התינוק בן 7 שבועות בדימונה, אביו, תושב העיר בשנות ה-30 לחייו צפוי להיות מואשם ברצח בנו.

כזכור, החקירה החלה עם קבלת דיווח מבית החולים סורוקה בבאר שבע אודות תינוק בן מספר שבועות שהובא לצורך קבלת טיפול רפואי במצב קשה, מותו נקבע בהמשך אותו יום בבית החולים. גורמי רפואה הודיעו אז כי במהלך בדיקות שנערכו לתינוק התגלו פגיעות קשות בגופו, לרבות חבלות ושברים, אשר העלו חשד לפגיעה שאינה טבעית ומכוונת.

בעקבות כך, נפתחה חקירה בראשות צוות מיוחד שהוקם בתחנת דימונה, שניהל חקירה שכללה איסוף ממצאים וראיות, לצד גביית עדויות, אשר הובילו לגיבוש תשתית ראייתית לכאורית מבוססת נגד אביו של התינוק.

בתום החקירה, הוגשה הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש נגד האב כתב אישום, ובנוסף בקשה להמשך מעצרו עד לתום ההליכים נגדו.