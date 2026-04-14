עובדת בכירה בבית המשפט בבאר שבע חשודה בסחר בסמים, כך פורסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS על ידי פרשננו לענייני משטרה, משה שטיינמץ.

הנאשמת, מנהלת מדור בבית משפט השלום בבאר שבע מכרה סם מסוכן מסוג קוקאין יחד עם שותף. סוכן משטרתי סמוי שפנה אליה נפגש עם השניים ורכש מהם קוקאין בכמה הזדמנויות. בפגישה הראשונה השותף חשש שמדובר בסוכן סמוי, לאחר שהאחרון סירב לטעום מהסם במעמד העסקה - אך אז העובדת עצמה החליטה לבצע את העסקה ולמכור לסוכן את הקוקאין.

העובדת הבכירה נעצרה בחודש שעבר ובימים האחרונים הוגש נגדה כתב אישום. בגלל עבודתה בבית המשפט בבאר שבע - הדיונים בעניינה הועברו לבית המשפט באשקלון.