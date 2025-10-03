כתב אישום נגד תושב י-ם שהסיע את המחבלים מהפיגוע בצומת רמות

כתב אישום הוגש הבוקר (שישי) נגד נאדר מוחתסב, בן ה-29 מירושלים, אשר הסיע את שני המחבלים שביצעו את הפיגוע בצומת רמות בחודש שעבר, בו נרצחו שישה בני אדם ונפצעו אחרים. פרקליטות המדינה ביקשה מבית המשפט המחוזי בירושלים להורות על מעצרו של הנאדם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד אילן אקוקה מפרקליטות מחוז ירושלים, בבוקר יום הפיגוע יצר מוחתסב קשר עם מתווך להסעות שוהים בלתי חוקיים והסכים להסיע שניים, מחמד טהה ועומר מותנא, לירושלים בתמורה ל-400 שקלים. כאשר פגש בהם הבחין כי הם נושאים תיקי צד וביקש מהם לפתוח אותם. משסירבו, גבר חשדו לגבי השניים כי מדובר במחבלים, אולם לאחר שיחה עם המתווך החליט להסיעם למרות זאת.

בסביבות השעה 10:10 הוריד מוחתסב את השניים בצומת רמות בירושלים. זמן קצר לאחר מכן, פתחו השניים בירי לעבר אזרחים במקום באמצעות כלי נשק שהחזיקו, במטרה להמית את הנוכחים. כתוצאה מהירי נרצחו שישה בני אדם, בהם: שרה מיטה מנדלסון ז"ל, יעקב פינטו ז"ל, ישראל מצנר ז"ל, דוד יוסף ז"ל, יצחק לוי פש ז"ל ומרדכי מרק שטיינצג ז"ל ושלושה נוספים נפצעו קשה, אחרים נפגעו מחתכים ומחרדה.

בהמשך, לאחר שנחשף לכך שהשניים שביצעו את הירי - הם אותם נוסעים שהסיע, שבר מוחתסב את מכשיר הטלפון ששימש אותו להסעות וזרק אותו. כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של הסעה שלא כדין, המתה בקלות דעת, חבלה חמורה ושיבוש מהלכי משפט.