חקירת האונס במלון באילת: מעצרו של החשוד הוארך

מעצרו של החשוד באונס בבית מלון באילת הוארך היום (שני) בבית משפט השלום בראשון לציון עד ליום חמישי הקרוב, זאת לאחר שהמתלוננת התעמתה עמו במשטרה. הצעיר בן ה-22 נעצר בשבוע שעבר, בגין חשדות לאונס, מעשה מגונה והפרעה לשוטר.

במשטרה טוענים כי החשד התחזק מאז הארכת המעצר הקודמת. לפי החקירה, החשוד יצר קשר עם המתלוננת תוך שהסתיר ממנה פרטים בסיסיים על עצמו ובמהלך עימות שנערך ביניהם היא הטיחה בו את המעשים שלטענתה נעשו בניגוד לרצונה. במשטרה מוסיפים כי גרסתו אינה מתיישבת עם העדויות שנגבו, וכי קיימות פעולות חקירה נוספות שעדיין מתבצעות, חלקן בעיר אילת.

מנגד, הצעיר טוען כי כל מה שהתרחש היה בהסכמה. לדבריו, השניים הכירו בבריכה במלון, עלו יחד לחדרו ושבו לבריכה ובהמשך היא אף הזמינה אותו לחדרה, שם התרחש המעשה. הוא ביקש להיבדק בפוליגרף, לטענתו כדי לחזק את גרסתו, אך במשטרה סירבו בטענה שהבדיקה אינה רלוונטית בשלב זה. עיקר המחלוקת כעת: שאלת ההסכמה.