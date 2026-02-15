גניבת הרכב של בעל השרה: החשוד מעורב בפריצות נוספות

תושב רעננה בן 24 נעצר בחשד לפריצה וגניבה של רכבו של בעלה השרה גילה גמליאל מחניון מגורים בביתם בתל אביב. היום (ראשון) הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט.

המשטרה איתרה את החשוד כשהוא נוהג ברכב הגנוב ברעננה. הוא מעורב לכאורה בעוד מקרי רכוש נוספים מהחניון, לרבות פריצה לרכבים וגניבת רכב נוסף שאותר בצד הדרך סמוך לנתניה.

לאחר בדיקה התגלה כי הרכב של השרה גמליאל לא נפרץ, אלא רק הרכב של בעלה וכי החשוד איננו שוהה בלתי חוקי.