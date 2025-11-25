צפו: נהג חשוד נמלט באמצע בדיקת משטרה ביישוב חורה שבנגב

אחרי שאתמול דווח על נהג שניסה לדרוס שוטרים ולהימלט בנגב, הערב (שלישי) מגיע תיעוד נוסף של נהג המנסה להימלט מהמשטרה. האירוע התרחש בישוב חורה שבצפון הנגב, כאשר באמצע פעולת אכיפה, בזמן ששוטר תנועה עומד מול חזית רכבו, הנהג מתחיל בנסיעה במהירות מהמקום תוך שהוא מסכן את חייו של השוטר.

בתגובה השוטר החל לירות בצמיגי הרכב כדי לנסות ולמנוע את הימלטותו של הנהג, אשר לבסוף הצליח לברוח מהמקום. התיעוד מגיע במסגרת מבצע "סדר חדש" של המשרד לביטחון לאומי והמחוז הדרומי של המשטרה. מדוברות המשטרה נמסר כי בנוסף לאירוע המתועד, אותר מאגר צמיגים לחסימת כבישים, ונעצרו 17 חשודים באירועי ירי במהלך הלילה.

כזכור, אתמול נהג ניסה להימלט מהמשטרה בצומת תל שבע שבנגב לאחר שנעצר לבדיקה. בעת ניסיון הבריחה, הנהג נורה בכתפו וכתוצאה מכך גרם לתאונה עצמית בה נפצעו הנהג ושאר יושבי הרכב. במקביל לתאונה התפתחה במקום הפרת סדר.