פרשת להב 433: מפקד היחידה מני בנימין ייצא לחופשה של שבוע

ברקע החקירות: המשטרה הודיעה היום (חמישי) כי מפקד להב 433 ייצא לחופשה בת שבוע, לבקשתו.

עורך דינו של ניצב בנימין, אורי קורב, אמר כי הוא הודיע אמש למפכ"ל על בקשתו. "אתמול בחקירה עלה מולו נושא חדש המצריך גביית עדויות של גורמים ביחידה וראש להב מעוניין לאפשר לדברים להתנהל במהירות ובאופן תקין, ראש להב שיתף פעולה בחקירה באופן מלא מהרגע הראשון וכך גם בחקירתו אתמול, ושוחרר בסיומה ללא תנאים", הוסיף.

בחקירה הקודמת של מפקד להב 433, שיתף ניצב בנימין פעולה באופן מלא, ובהמלכה הכחיש בתוקף כי פעל מתוך מניע אישי במקרה המיוחס לו, ושמעורבתו הייתה מתוקף תפקידו בלבד.

כזכור, על פי החשד התערב ניצב בנימין בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו. התיק נחקר על ידי צוות חשיפה במח"ש. הוא עוכב לחקירה הראשונית, כאשר לא היה ביחידה, ונחקר במשך שבע שעות, ולאחר מכן שוחרר לביתו בתנאים מגבילים.