חמישה חברי ארגון הפשיעה "חרירי" יואשמו היום (חמישי) בגין מספר אירועי סחיטה באיומים. כתבי האישום יוגשו כחלק מפרשיית "הנסיך", במסגרתו הופעל עד מדינה בתוך ארגונים מחוללי פשיעה.

כזכור, בחודש דצמבר האחרון פשטו כוחות רבים על בתיהם של חברי ארגוני פשע ביישובים רבים. עשרות חשודים נעצרו אז, וכעת מוגשים כתבי האישום הראשונים - כנגד חמישה גברים. מרדאד חרירי, בן 41 מאום אל-פחם; נביל עריאן בן 31, מוחמד עקל בן 37 ומורטדא עקל בן 26 מערערה; יוסף חדיג'ה, בן 33 מקלנסווה.

דוברות המשטרה

מחומר החקירה עולה כי החמישה, היו מעורבים במספר הזדמנויות שונות של סחיטת אדם בחודשים האחרונים, תוך איומי פגיעה בו ובבני משפחתו, תוך שמציגים עצמם בשמות בדויים בעלי שם המשפחה חרירי. בעקבות האיומים, שילם במהלך תקופה הקורבן עשרות אלפי שקלים לחודשים בתשלום חודשי קבוע.

במקביל לכתבי האישום שיוגשו, נמשכת חקירתם של מספר חשודים נוספים מארגוני הפשע אבו לטיף וחרירי.

פרשיית "הנסיך", פשיטות הענק - ומעצר ראש הארגון "אבו לטיף"

דוברות המשטרה

כזכור, בפשיטת הענק של כוחות המשטרה, בהם מג"ב, ברחבי הארץ וביהודה ושומרון בדצמבר האחרון נעצרו עשרות חשודים מארגוני הפשע חרירי ואבו לטיף. הפעילות נעשתה בתום עבודת חקירה שבמהלכה הופעל עד המדינה המכונה "הנסיך", שפעל בתוך הארגונים במשך תקופה ארוכה.

כחלק מהפרשייה נעצר גם נידאל אבו לטיף, מבכירי ארגוני הפשיעה בארץ ומי שמנהל את הארגון לאחר מעצרו של אחיו, לטיף.

שמם של ארגוני הפשע "חרירי" ו-"אבו לטיף" נקשר בפעילות עבריינית ענפה בכל הארץ. הארגונים הללו פועלים בגביית דמי חסות, מעורבות במכרזים ציבוריים, השתלטות על עסקים, סחיטה, אירועי אלימות וירי רבים ועל פי החשד קשורים למספר מקרי רצח אכזריים בשנים האחרונות.