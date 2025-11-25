הביא למעצר 25 חשודים: עבריין חדר ללב ארגוני פשיעה בדרום

פרסום ראשון: היחידה המרכזית של משטרת לכיש החדירה עבריין שגויס כסוכן סמוי ללב ארגוני הפשיעה בדרום. הסוכן "קרקל" פעל במשך כשנה, תיעד שורה של עסקאות בתחום הסמים והאמל"ח וחשף פעילות עבריינית בהיקף נרחב.

במבצע המעצרים שנערך הבוקר (שלישי) נעצרו יותר מ-25 חשודים, חלקם עבריינים מוכרים באזור הדרום. במהלך הפשיטה נתפסו מאות אלפי שקלים, סמים ואמל"ח. בימ"ר לכיש מציינים כי זהו הסוכן החמישי שמופעל ביחידה השנה כחלק ממאמץ מתמשך לפגיעה בארגוני הפשיעה באזור.

החשיפה המשטרתית הגיעה ברקע מבצע "סדר חדש" שיצא לדרך במהלך סוף השבוע, במסגרתו המשטרה פועלת נגד תופעת הירי וזליגת אמצעי הלחימה לעברייני הפזורה. הפעילות צפויה להתרחב בימים הקרובים, כאשר עד כה נעצרו תשעה חשודים במעורבות באירועי ירי.

עם זאת, המבצע עורר תגובות סוערות וביקורת רבה בקרב היישובים באזור, כאשר התושבים זועמים: "בן גביר רוצה לסגור לנו את הכפרים - הוא השתגע". ראש מועצת לקיה שריף אלאסד סיפר ל-i24NEWS כי כחלק מהפעילות, המשטרה סגרה באמצעות בטונדה את הכניסה למקום. בהמשך, התברר כי הוצבו חסימות גם ביישוב תל שבע.

בהודעת המשטרה נמסר כי מטרת הבטונדות והחסימות היא מניעת בריחה תנועה של עבריינים ואמצעי לחימה במרחב, הגברת רמת הבידוק והפיקוח, ולאתר אמל"ח שנגנב מצה"ל.