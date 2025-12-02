דקות לאחר הירי: נעצרה חולייה החשודה בניסיון חיסול | תיעוד

חוליה חמושה החשודה בניסיון חיסול נעצרה דקות לאחר שירו לעבר אדם שנפצע קשה ביישוב דבוריה, כך נמסר היום (שלישי) מהמשטרה. חברי החוליה הם שלושה תושבי היישוב, בני 23, 32 ו-36, שיובאו בהמשך היום לדיון הארכת מעצר בבית המשפט.

כאמור, האירוע התרחש אמש, כאשר בלשי המחוז הצפוני נפרסו ביישוב דבוריה, יחד עם לוחמי ימ"ס עמקים, כחלק מהיערכות למניעת אירועי ירי וסחיטת דמי חסות שעל פי החשד התרחשו במקום לאחרונה.

במשטרה ציינו, כי במהלך ההיערכות, כאשר הבלשים שוכבים במארב, נשמעו קולות ירי וזוהה אופנוע אשר נמלט ממקום הירי במהירות. עוד נמסר כי בהמשך, התברר שהירי כוון לעבר אדם בעת ששהה בבית עסק ביישוב, וכי הוא נפצע קשה.

הכוחות זיהו את האופנוע בסיוע רחפן משטרתי ששהה מעל הכפר, ועקבו אחריו מהאוויר עד לעצירתו במתחם גן אירועים. עם הגעת הכוחות למקום, הם זוהו על ידי החשודים - שניסו להימלט, ונעצרו בתום מרדף רגלי שהסתיים בסופו של דבר בירי מצד השוטרים ובכניעת החשודים.

לצד זאת, בחיפוש שנעשה על גופו של אחד מהחשודים, אותר אקדח מסוג גלוק, שעל פי החשד שימש לביצוע הירי קודם לכן. שני חשודים נעצרו במקום, לאחר שעל פי החשד היו מעורבים באירוע הירי, ואדם נוסף שככל הנראה אמור היה למלט אותם מהמקום.

בתוך כך, בחיפוש שנעשה במקום נתפסו קטנוע חשוד, כפפות, רעלות פנים וכן ממצאים נוספים שקושרים את השלושה לירי ולפציעת האדם.

מפקד המחוז הצפוני ניצב מאיר אליהו קיים הערכת מצב בזירת הארוע ושיבח את תגובות השוטרים:

"אנו פותחים את היום הזה במבצע רחב היקף נגד ארגוני הפשע ובמקביל לזה הלילה מסכלים חוליית יורים לעבר עסק. זה פרי של עבודה מאומצת עם רוח לחימה וחתירה למגע. כשאנחנו מזהירים את העבריינים אנחנו מתכוונים לזה, במקרה הטוב הם יהיו עצורים ובמקרה הפחות טוב מבחינתם פצועים או יותר מזה. הדרך ברורה לנו ואנו נחושים לצעוד בה ככל וידרש וזאת במטרה לספק ביטחון לאזרחי המחוז".