"איש המבצעים של חסידות גור" המבוקש לחקירה זייף אירוע לבבי - וברח לאירופה | חשיפה

"איש המבצעים של גור", המבוקש לחקירה בישראל בגין חשד לעבירות עוקץ ומרמה חמורות, זייף אירוע לבבי וברח לאירופה, כך חשף הבוקר (שלישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

אלעזר ויגדרוביץ, "איש המבצעים של חסידות גור", הצליח לברוח מציפורני המשטרה במסגרת הפרשה. הוא גורש לישראל מניו יורק על ידי שוטרים פדרליים - ובמהלך הטיסה הלילה זייף התקף לב וגרם למטוס לנחות נחיתת חירום בדבלין, אירלנד. אז, ויגדרוביץ ירד מן המטוס ונמלט. השוטרים שחיכו לו בנתב״ג עם צו מעצר נאלצו לחזור בידיים ריקות.

‏ויגדרוביץ משולל כניסה לארה"ב, לאחר שהורשע בישראל במעשים חמורים נגד בני זוג חסידי גור תוך שהוא תופר להם תיק, למען כבוד החסידות. הוא ידע שיש חקירה פעילה כיום נגדו, ולכן לפני שנעצר הוא ברח לחו"ל באמצעות דרכון מזויף. לאחר מכן טס לקנדה ומשם ניסה לחצות ברכב לניו יורק.

הוא נתפס יחד עם שותפו לפשע, ישראל ענדען, בביקורת הגבולות בניו יורק, כשהאחד מבריח את השני בתא המטען מתחת למזוודות. באוטו נמצאו מזוודות של השניים, יחד עם מזוודה של חסיד שלישי שטס איתם מפולין לקנדה ושגם שכר עבור ענדען את הרכב איתו חצה את הגבול. ענדען עדיין עצור בארה"ב וצפוי לעמוד לדין שם לפני שיוסגר לישראל.

ויגדרוביץ גורש ארצה, והמשטרה הבהירה לאמריקנים שיש נגדו צו מעצר. בארה"ב כאמור ליוו אותו למטוס ווידאו שהוא לא בורח מהטיסה, אך הוא הצליח כאמור לזייף מחלה ונמלט לאירלנד. כעת המשטרה מנסה להתחקות אחריו.