רצח בחדרה: בן 39 נורה למוות, הרקע ככל הנראה פלילי

גבר בן 39 נורה למוות הלילה (שבת) בחדרה. לפי הערכות המשטרה, הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי.

חובש מד"א שהגיע למקום, אלימלך מיכאלוביץ סיפר: "הפצוע שכב עם פגיעות ירי, מחוסר הכרה כשהוא ללא דופק וללא נשימה, התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים". בהמשך, נקבע מותו של בן ה-39 שהיה מוכר למשטרה מעיסוקו בסחר בסמים ואמל"ח.

מטעם המשטרה נמסר: "שוטרי תחנת חדרה פתחו בחקירה לפני זמן קצר לאחר קבלת דיווח אודות ירי לעבר אדם ברחוב רוטשילד בחדרה. שוטרי תחנת חדרה נמצאים במקום והחלו באיסוף ממצאים יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ומבצעים מחסומים וסריקות באזור לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והנסיבות בבדיקה".