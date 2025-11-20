זינוק בשנה החולפת: 44 נשים נרצחו, 32 מהן על רקע מגדרי

התצפית הישראלית על רצח נשים (פמיסייד), הפועלת באוניברסיטה העברית, פרסמה הבוקר (חמישי) נתונים עדכניים המצביעים על עלייה חדה במספר הנשים שנרצחו בישראל על רקע מגדרי. מהנתונים עולה כי מתחילת 2025 ועד היום, נרצחו בישראל 44 נשים. מתוכן, 32 מקרים הוגדרו כפמיסייד (רצח נשים על רקע היותן נשים, גצ"ג), ו-12 נוספים על רקע פלילי.

הנתונים חושפים עלייה חמורה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אז נרצחו 37 נשים בסך הכל, מתוכן 20 הוגדרו כקורבנות פמיסייד. הדוח פורסם לקראת היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, שיצוין ב-25 בנובמבר.

אחד הממצאים הבולטים בדוח הוא עלייה משמעותית בהיקף הפמיסייד בקרב נשים יהודיות: 18 נשים יהודיות נרצחו השנה על רקע מגדרי, לעומת 8 בתקופה המקבילה בשנה שעברה. במגזר הערבי נרשמה עלייה מתונה יותר, עם 13 מקרי רצח לעומת 11 אשתקד.

הדוח מצביע על שינוי מדאיג בכלי הרצח. השנה, נשק חם היה הכלי הנפוץ ביותר ושימש ב-14 ממקרי הרצח, בעוד שבשנה שעברה רק שני מקרי פמיסייד בוצעו באמצעותו. 12 רציחות נוספות בוצעו בסכין. לפי הדוח, ב-10 ממקרי הירי במגזר הערבי נעשה שימוש בנשק בלתי חוקי. מנגד, בשלושה מתוך ארבעת מקרי הרצח בירי של נשים יהודיות, נעשה שימוש באקדח ברישיון.

התצפית, בהובלת פרופ' שלוה וייל, קוראת למקבלי ההחלטות לפעול באופן מיידי ומציגה מספר המלצות מדיניות, ובראשן קידום חקיקה ייעודית המכירה בפמיסייד כעבירה עצמאית, בדומה למדינות רבות בעולם. כמו כן, ממליץ הדוח על הקמת גוף לאומי מרכזי שינטר את התופעה ויפעל לצמצומה.

"העלייה המתמשכת במקרי רצח נשים מחייבת אותנו לפעול בהקדם", מסרה פרופ' וייל. "שינויי חקיקה וחתימה על אמנת איסטנבול צריכים להיות הצעדים הראשונים, אך לא די בכך. דבר זה מחייב התמודדות מערכתית בכל הרמות על מנת להביא לשינוי אמיתי".

לרגל היום הבינלאומי, תקיים התצפית אירוע מיוחד ביום ראשון הקרוב בשעה 19:00 בסינמטק ירושלים. באירוע יוקרן הסרט "יצאתי בשש" ולאחריו יתקיים דיון בהשתתפות הבמאית ליבי קסל ופרופ' וייל.