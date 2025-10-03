“חש מאוים”: חייל ומתנדב במשטרה נעצר בחשד לעסקת נשק לא חוקי

חייל בצה״ל, שמתנדב במשטרה, נעצר יחד עם צעיר נוסף בחשד שרכשו נשק לא חוקי בדרום חברון. יצוין כי ברכב שבו נסעו נתפס הנשק, ולצדם שהה קטין ששוחרר בהמשך.

בחקירתו טען החייל כי חי תחת איומים, הציג התכתבויות, והסביר כי נאלץ להחזיק נשק משום שהמשטרה לא טיפלה בתלונותיו: “צריך שיהיה נשק בבית כי המשטרה לא מגיעה”.

גורם בחקירה מר ל-i24NEWS: “גם אם קיים סכסוך כזה או אחר, לא יעלה על הדעת שאנשים לוקחים את החוק לידיים ורוכשים נשק שלא כדין. חמור יותר, כשבמקה זה מדובר בחייל, מתנדב במשטרה, שמכיר את החוקים ויודע מה ההשלכות של המעשים האלה”. יצוין כי החייל קשר את עצמו לרכישת הנשק. מעצרו הוארך עד יום ראשון, ובמשטרה מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים.