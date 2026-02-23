פרסום ראשון: נציגים פוליטיים הפעילו לחץ - והעריק שוחרר ממעצר

האברך הצעיר, הרב דניאל פינטו, נעצר הלילה (שני) בשעה 3:30 בביתו שבבאר שבע, בחשד למעורבות בהפיכת ניידת המשטרה במהומות בבני ברק לפני כשבוע. העצור הוא נכדם המשותף של האדמו"רים מחסידויות סערט ויז'ניץ ומודז'יץ החברים במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.

פינטו עלה למשפט בפני קצין בכלא 10 ונשפט לשלושה ימי מעצר. עו"ד שלמה חדד מהמחלקה המשפטית של ארגון חיי עולם מייצג אותו.

עם זאת, ל-i24NEWS נודע כי נציגים פוליטיים מאגודת ישראל בכנסת הפעילו לחץ, ובתום דיון בבית המשפט השלום הצעיר שוחרר. המשטרה ביקשה לערער למחוזי אך חזרה בה.

כזכור, מהומות פרצו ב-15 בפברואר בבני ברק, לאחר ששתי חיילות שהגיעו לביקור בעיר במסגרת תפקידן, הותקפו על ידי חרדים שהתגודדו סביבן וגרמו להן לחוש סכנה לחייהן. הן חולצו בידי המשטרה ללא פגע.

במהלך המהומות, מפגינים הפכו ניידת משטרה והציתו אופנוע. בהמשך, החלו להצית מדורות על הכביש. 26 בני אדם נעצרו. המשטרה הפעילה אמצעים לפיזור הפגנות, בהם השלכת רימוני רסס רבים. בשעות הערב הודיעה המשטרה כי הסדר שב על כנו, אם כי ההפגנות חודשו לאחר זמן מה. מספר אנשים נפגעו קל מגז פלפל. בנוסף, חמישה שוטרים נפצעו קל.