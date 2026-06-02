בתום חודשים ארוכים של חקירה, השבוע צפוי להיות מוגש כתב אישום נגד המחבל שהחזיק בגופתו של סמל-ראשון אורון שאול, שנפל במבצע "צוק איתן" ב-2014, וגופתו נחטפה על ידי חמאס.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כתב האישום שיוגש הוא תוצאה של חקירה משותפת של להב 433 ושב"כ. משפחתו של החלל עודכנה בפרטים, ועל רוב פרטי הפרשה מוטל בשלב זה צו איסור פרסום.

דובר צה"ל

כזכור, בינואר 2025 הודיעו צה"ל ושב"כ שגופתו של החלל החטוף חולצה במהלך פעילות חשאית ברצועת עזה. בעקבות מידע מודיעיני יצאו צה"ל ושב"כ למבצע ייעודי, במסגרתו נעצר גורם מפתח שהתגורר באותו נכס. חקירתו הובילה למידע מדויק על מיקומו של אורון שאול. המבצע המקדים בוצע על ידי לוחמי סיירת מטכ"ל. גופתו של שאול חולצה מהרצועה ב-18 בינואר 2025, יום לפני שעסקת החטופים השנייה נכנסה לתוקפה.

אורון, לוחם בחטיבת גולני, נפל במבצע "צוק איתן" בתקרית הנגמ"ש בשג'עאיה, ב-20 ביולי 2014. הנגמ"ש שאורון וחבריו נסעו בו נתקע, ובמהלך הניסיון לחלצו, הוא הותקף בטילי נ"ט. שישה לוחמים נהרגו. אורון נפצע ונגרר על ידי אנשי חמאס לתוך מנהרה. מספר ימים לאחר החטיפה הודיע ארגון הטרור כי הוא מחזיק בו.

תחילה הוגדר כחלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע. לימים שונתה ההגדרה לחלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע במעמד שבוי ונעדר. אימו של שאול, זהבה, הובילה מאבק עיקש לחילוצו מעזה במשך שנים. אביו, הרצל, נפטר ממחלת הסרטן בשנת 2016, שנתיים לאחר נפילת בנו.