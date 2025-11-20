בזכות ראייה לא צפויה: כך נתפס "הפורץ המנומס" מהמרכז

חזר לזירת הפשע, אבל לא מהסיבה שציפיתם: גבר בשנות ה-40 לחייו נעצר היום (חמישי) בחשד כי פרץ לדירה בפתח תקווה, וגנב משם תיק עם כסף. לאחר שביצע את הפשע - מצפונו של הפורץ גבר עליו, והוא חזר לדירה כדי להשיב את התיק שלקח, אומנם ללא הכסף, אך עם מכתב התנצלות.

הפורץ הביע במכתב את התנצלותו העמוקה בפני בעלי הדירה על שגנב מהם את התיק, והסביר שעשה זאת כיוון שהגיע למצב של רעב לפת לחם וכי היה לדבריו "מסטול".

מה שהפורץ כנראה לא ידע זה שהמכתב שהשאיר לבעלי הדירה כלל שאריות של טביעות אצבע, אשר שימשו את חוקרי המשטרה כדי לאתרו. בתום ניהול מצוד, המשטרה הצליחה לשים את ידה על הפורץ המנומס והוא נעצר.

החשוד הובא לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה הוארך מעצרו בבית משפט. למרות שהביעה חרטה והתנצל על מעשיו, המשטרה צפויה להגיש נגדו כתב אישום.