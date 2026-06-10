טען שאין לילדה מה לאכול - ורצה להפקיד מיליון שקל במזומן לערבות

דימה אפשטיין, סגן ראש עיריית נהריה ויו"ר ועדת המכרזים בעירייה, החשוד בפרשת השחיתות, הציע להפקיד מיליון שקלים במזומן כתנאי לשחרורו ממעצר ואף הסכים לשהות במלון תחת פיקוח, כך פורסם היום (רביעי). בית המשפט דחה את ההצעה והאריך את מעצרו של אפשטיין עד יום שני.

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במהלך החיפוש בביתו של אפשטיין נמצאו אלפי אירו ודולרים בכספת. אפשטיין טען כי הכסף שייך לאביו ולא לו. במקביל טוען סנגורו כי לאחר תפיסת הכספים - אשתו ובתו של אפשטיין נותרו ללא אמצעים ו"אין להן מה לאכול".

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בשבוע שעבר נעצר אפשטיין בחשד להטיית מכרזים עירוניים לטובת עבריין בהיקפים כספיים גדולים. בחקירתו טען אפשטיין: "אני חותמת גומי בוועדת המכרזים. בכל דיון ובכל החלטה יש המלצה של יועץ משפטי ושל ועדת רכש".

לפי המשטרה, החקירה הסמויה נוהלה במשך למעלה משנה ביחידה למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433. ממצאי החקירה מעלים חשד חמור לחדירה שיטתית ומתמשכת של גורמים עבריינים לתוך מערכי קבלת ההחלטות בעירייה, תוך יצירת קשרים פסולים עם בעלי תפקידים בכירים.

על פי החשד, קשרים אלו הובילו להשתלטות גורמי הפשיעה על מוקדי כוח מרכזיים ובראשם ועדת המכרזים וועדת תכנון ובניה. המשטרה ציינה כי "מדובר בחקירה מורכב ורחבת היקף, במסגרתה עלה חשד כי עבריינים חברו יחדיו לקבלנים באזור הצפון ולעובדי עירייה בכירים ופעלו יחדיו לקידום ענייניהם, בין היתר, על ידי הטיית מכרזים באמצעות שוחד וטובות הנאה".

על פי החשד, במסגרת הקשר בין המעורבים פעלו העבריינים החשודים על מנת להוריד קבלנים אחרים ממכרזי העירייה, ועובדי העירייה הבכירים פעלו להבטיח את זכייתם במכרז ו/או הגדלת זכויות הבניה - ואף העבירו מידע פנים לידיעת הגורמים העבריינים, עוד בטרם פרסומן לציבור.

החשד הוא כי בדרך זו, השתלטו גורמי הפשיעה על פעילות העירייה, תוך גריפת מיליוני שקלים לכיסם, כאשר במקביל ניצלו בכירי העירייה את תפקידם הציבורי לצורך קבלת שוחד וטובות הנאה.