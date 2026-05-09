עדות חברו של ימנו זלקה ז"ל שניסה להצילו: "לא חשבתי שיקרה משהו" | בלעדי

פרטים חדשים על חקירת רצח ימנו זלקה ז"ל: בעדות שנתן חברו של זלקה שניסו להגן עליו בגופו, הוא סיפר לחוקרים כי הדוקר "אמר שידקור את ימנו בגלל הגישה שלו".

עוד אמר חברו של ימנו: "שאלתי אותו (החשוד) 'יש לך סכין שאתה אומר שאתה רוצה לדקור אותו?', החשוד אמר 'לא'. התייחסתי לזה ממש בסתלבט, כולה ילדים. לא חשבתי שיקרה משהו".

בתיעוד בלעדי ל-i24NEWS, כשעתיים ורבע לפני הרצח נראים כמה מהנערים החשודים מגיעים לפיצרייה בה עבד זלקה, ומרססים את בית העסק בספריי שלג. זלקה יצא אל הנערים בניסיון להרגיע את הרוחות ולמנוע מהם להיכנס פנימה ללא אלימות. תוך דקות ספורות, הנערים חזרו אל הפיצרייה עם כוחות מתוגברים, אז מגיעים גם האיומים מצידם.