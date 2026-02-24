בעזרת סוכנים סמויים בלב הפזורה הבדואית: 29 חשודים בסחר בנשק נעצרו

המשטרה חשפה היום (שלישי) את פרשיית הפעלת הסוכנים הסמויים שכונתה "עידן חדש": שני סוכנים, אזרח ושוטר, הופעלו במשך כשנה בלב תשתיות פשיעה במגזר הבדואי בדרום, והובילו למעצרם של 29 חשודים בסחר באמצעי לחימה.

הבוקר, בפשיטה רחבת היקף בהובלת ימ"ר נגב ובשיתוף לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב, שוטרי מחוז הדרום, יחידת 33 (הגדעונים) ובסיוע היחידה האווירית - נעצרו החשודים ביישובים ובפזורה הבדואית בנגב.

על פי המשטרה, במהלך עשרות מפגשים ביצעו הסוכנים עסקאות מבוקרות ורכשו 24 כלי נשק, בהם אקדחי גלוק ורובי M16. בחיפושים שבוצעו הבוקר נתפסו שני אקדחים ומחסניות נוספות.

דוברות המשטרה

טקס "פיצוח סוכן" נערך ביחידה המרכזית של מרחב הנגב במעמד מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, ובהשתתפות בכירי מחוז הדרום, המשמר הלאומי, מג"ב והפרקליטות.

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, אמר: "כל נשק שנתפס הוא אירוע ירי שנמנע. כל אקדח שהורד מהרחוב הוא פיגוע או רצח שסוכל. נמשיך במאבק אגרסיבי ונחוש, נרדוף אחר הנשק הבלתי חוקי בכל מקום שבו הוא מצוי”.

מפקד מחוז הדרום, ניצב חיים בובליל, ציין כי מדובר במבצע מורכב שדרש "אורך רוח, תכנון קפדני ואומץ לב", והדגיש כי הפעילות שיבשה תשתיות פשיעה מסוכנות והצילה חיי אדם. גם מפקד המשמר הלאומי, ניצב נחשון נגלר, אמר כי הכוחות "לא מגיבים למציאות, אלא מעצבים אותה".

במשטרה מדגישים כי הפעילות התמקדה במחוללי פשיעה חמורה הפוגעים בביטחון האזרחים, בדגש על החברה הערבית בדרום, וכי החקירה צפויה להימשך עם הגשת כתבי אישום בימים הקרובים.