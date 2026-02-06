הבגידה שהסתבכה: אישה חטפה לבעלה את הנשק, ותקפה את המאהבת בקניון

הבגידה שהסתבכה: כתב אישום הוגש היום (שישי) נגד תושבת חדרה בת 39 המואשמת בעבירות בנשק תקיפה ואיומים לאחר שתפסה את בעלה בוגד בה על חם.

האירוע מתחיל לאחר שהאישה מגלה על מעללי הבעל הבוגד וביניהם התפתח עימות קשה. בשבוע שעבר, נעצרה האישה לאחר שחטפה את אקדחו של בעלה, העובד כמאבטח, וירתה כדור אחד לעבר הרצפה בביתם.

במהלך עימות שבוצע במשטרה, הודתה האישה בלקיחת הנשק ובירי. לטענתה לא התכוונה לפגוע בבעלה הבוגד.

אך במקביל לזה, אירעה תקרית נוספת. האישה פגשה בהמשך את המאהבת של בעלה בקניון - והחלה לתקוף אותה. בשל כך, הוכנס סעיף התקיפה והוגשה בקשה למעצרה עד תום הליכים.