בזמן שמפר תנאיי פיקוח: התחזה לקטינה וביצע עבירות מין

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום חמור נגד יניב דרוקר, מפוקח מין בן 25 מראשון לציון, אשר ביצע עבירות מין כלפי קטינות ברשת, לאחר שהתחזה לילדה בת 12. מהמסמך עולה בין היתר, כי על הנאשם הוטל צו פיקוח בהתאם לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, במסגרתו נאסר עליו בין היתר שימוש ברשתות החברתיות ויצירת קשר עם קטינות.

למרות האיסורים, מכתב האישום עולה כי על אף המגבלות שהוטלו עליו, הפר הנאשם תנאיי פיקוח ויצר קשר עם קטינות ברשת האינטרנט ובאפליקציות "סנאפצ'אט" ו"וואטסאפ", תוך שהזדהה בפניהן כקטינה בת 12 בשם "מאיה". במסגרת מצג השווא תחת השם הבדוי פנה הנאשם לתשע קטינות בגילאים בין 16-7, ולחלקן אף שלח תמונות אינטימיות וביקש שהן יצטלמו באותן התנוחות וישלחו לו את תמונותיהן.

באחד המקרים, עשתה הקטינה כדבריו ושלחה לו תמונות אינטימיות שלה וכאשר כתבה לדרוקר שהיא לא מעוניינת בהמשך השיח, איים עליה הנאשם שיפרסם את התמונות שלה וכתב לה בין היתר, כי "מי שפוגעת בי אני אפגע בה" ו-"שמרתי את כל התמונות שלך אז בהצלחה בייי".

עוד עולה מכתב האישום, כי תחת השם הבדוי "מאיה", הצטרף הנאשם לקבוצות וואטסאפ בשם "Tips for girls" ו- "glow up tips" עם עוד עשרות בנות, חלקן קטינות. במועדים שונים, יצר הנאשם קשר עם קטינות שונות בקבוצה, שלח להן תמונות של הקטינה "מאיה" בעירום מלא או חלקי, כשהוא מציג את עצמו כילדה המצולמת בתמונה ואף ביקש את עזרתה של אחת הבנות במציאת בת זוג בעקבות אונס שלכאורה עבר.

חלק מהבנות גילו תושייה וסירבו לבקשתו להעביר תמונות אינטימיות שלהן. בין היתר, כתבה לו אחת הקטינות: "ממש אבל ממש לא... אני שומרת על הגוף הפרטי שלי...תגידי לי מה נראה לך שאני אצלם לך אותי עם הגוף הפרטי שלי". חלקן סיפרו לאמן אודות ההתכתבות עם הנאשם, אשר הגישו תלונה במשטרה.

כתב האישום מייחס לנאשם תשעה אישומים בגין ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, סחיטה באיומים, פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, ריבוי עבירות של גרם מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, הפרת צו פיקוח ועוד.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.