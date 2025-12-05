"דמנו הותר": נהגי אוטובוס הותקפו בעפולה ובירושלים

נהג אוטובוס של חברת התחבורה הציבורית "סופרבוס" הותקף והוכה בפניו אמש (חמישי) ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, תלונה תוגש במשטרה.

בנוסף, מוקדם יותר הבוקר התרחש אירוע נוסף בו הותקף קשות נהג אוטובוס של חברת "סופרבוס" בירושלים על ידי בני נוער במהלך עבודתו. הנהג שבר את ידו והועבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים הדסה עין הצופים.

הסתדרות לאומית

האירוע בעפולה התרחש כאשר בשעות הערב הנהג ג' ביצע נסיעה בקו עירוני, אז ניסה רכב פרטי להשתלב אל תוך נתיב הנסיעה של האוטובוס. על מנת לאפשר השתלבות, האט הנהג את נסיעתו ואז החל הרכב הפרטי להתגרות בתגובה - ללא סיבה.

ג' ניסה בתגובה לעקוף בכדי להימנע מעימות, אך הוסיף הרכב הפרטי והתפרע בכביש ואילץ את הנהג לבלום בפתאומיות. לאחר שירד בכדי לצלם את לוחית הזיהוי, הוכה נהג האוטובוס בפניו.

"לא מבין מה נכנס בבן אדם, בסך הכל נתתי לו להשתלב, מה זו האובססיה הזו לסכן אותי ואת הנוסעים?", סיפר ג'. הוא הוסיף כי הוא דמיין בזמן זה כיצד הוא נכנס בעמוד ופוגע כתוצאה מכך בנוסעי האוטובוס. "בנס לא נפגעו אנשים", אמר.

*תמר זילברשטיין, ראש ענף תחבורה בכוח לעובדים, אמרה כי "בזכות הנהג, נמנע שוב אסון. המקצועיות והאחריות של נהגי האוטובוסים שוב מעלים את השאלה - איך ייתכן שתוקפי נהגי התחבורה הציבורית לא מוענשים בהתאם?". היא הוסיפה כי בקרב הנהגים "עדיין ממתינים ליחידת האבטחה של השרה, אך לא פחות - לאכיפה מהירה של המשטרה, שנמצא היום בשפל".

התופעה שנמשכת - והחוסר בטיפול ובאכיפה

לפני כשבוע הותקף קשות בנתניה נהג אוטובוס על ידי בני נוער שיידו לעברו אבנים. הוא נפצע והועבר לקבלת טיפול רפואי, עיריית נתניה בתגובה התחמקה מאחריות על אכיפת החוק, ובתגובה ההסתדרות הלאומית מסרה כי "בכל קו שתופעל אלימות כנגד הנהגים - הקו יושבת".

ההסתדרות הלאומית

כאמור, לאחר התקיפה, קו 69 של חברת "אקסטרה" - הושבת. בראשית חודש נובמבר התרחש אירוע חריג נוסף, במהלכו במשך יממה - הותקפו ארבעה נהגי אוטובוס בירושלים. בחלק מהמקרים אף רוסס הנהג בגז מדמיע.