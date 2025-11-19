"דם הבוגדים": כתובת נאצה רוססה מחוץ לאולפני רשת 13

כתובת נאצה רוססה מחוץ לכניסה לאולפני רשת 13 בתל אביב, בה נכתב "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום" - מסר חמור בעל אופי מאיים ואלים. המשטרה מסרה כי מתקיימים ניסיונות לאתר חשודים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, וכי חקירת האירוע נפתחה. לפי החשד שעלה, הכתובת רוססה הלילה (בין שלישי לרביעי).

בתוך כך, "פעיל הרשת" אלירן דהן פרסם בחשבון האינסטגרם שלו כי מתארגנת הפגנת ענק בנווה אילן, שמטרתה לחסום את שידורי ערוץ 12.

יושב ראש כחול לבן בני גנץ הגיב, וכתב בחשבון ה-X שלו כי "‏זה לא רק עניין של המשטרה - זה עניין של הנהגה. את ההסתה ואת האלימות צריך לעצור לפני שיהיה מאוחר מדי".

מקרה זה מצטרף לשורת מקרים שאירעו לאחרונה בהם עיתונאים במדינת ישראל מאוימים באופן מפורש.

כזכור, לפני יומיים תושב חולון בשנות ה-20 לחייו עוכב לחקירה במשטרה בחשד לאיומים ברשת כלפי כתבי ערוץ 14 מגי טביבי, ינון מגל ויעקב ברדוגו. המשטרה פתחה לפני כחודש בחקירה, עם קבלת תלונה בדבר איומים שנכתבו באתר ערוץ החדשות.