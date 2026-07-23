תפנית בחקירת שריפת הענק בשומרון: שני החשודים הפלסטינים שנעצרו ישוחררו ממעצר

לפי מידע שהגיע לידי i24NEWS, לאחר פעולות חקירה נוספות ותרגילי חקירה, החוקרים מצוות החקירה של ימ"ר ש"י לא הצליחו לקשור את שני החשודים לאירוע. עוד עולה כי במסגרת החקירה התחזק הרושם שהרכב שבו נסעו השניים אינו הרכב שנמצא במוקד החשד, ולכן המשטרה הסכימה לשחרורם.

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במקביל, צוות החקירה איתר מצלמות אבטחה נוספות לאורך הציר וממשיך לנתח את התיעוד. עד כה אותרו כ-150 כלי רכב שנסעו במקום בזמן הרלוונטי, והחוקרים עוברים עליהם אחד-אחד בניסיון לאתר את הרכב החשוד.

לפי המידע, החוקרים עדיין ממתינים לממצאים פורנזיים מהמעבדה, אולם בשלב זה לא נמצאה הצדקה להמשך מעצרם של השניים. השניים שוחררו בתנאים מגבילים, הכוללים ערבויות והפקדות כספיות, ויידרשו להתייצב לחקירה ככל שיידרשו.