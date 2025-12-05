תיעוד קשה בירושלים: נערים תקפו באכזריות עובד תברואה

שני נערים בני 17 ו-18 נעצרו היום (שישי) בחשד שתקפו באכזריות נהג אוטובוס ועובד תברואה בשכונת רמות בירושלים - וגרמו להם לחבלות בפנים. מעצרו של בן ה-17 הוארך עד מוצאי שבת, המשטרה תבקש את הארכת מעצרו גם של החשוד השני.

מהתיעוד עולה כי השניים ניגשו לעובד התברואה בעת עבודתו בניקוי הרחוב, עצרו את האופניים החשמליים עליהם רכבו בסמוך אליו ותקפו אותו באלימות, תוך שהטיחו אותו על המדרכה וחבטו פעמים רבות בפניו. כתוצאה מהתקיפה נגרמו לעובד חבלות קשות - בהן ככל הנראה שבר בצלעות וחבלות בפניו, הכוללות שבירת שיניו. לאחר מכן נמלטו מהמקום.

מיד עם קבלת הדיווחים על מקרים אלו, פעלו שוטרי תחנת לב הבירה במהירות לאיתורם של החשודים האלימים, תוך מיצוי כלל היכולות והאמצעים על מנת להשיגם. הבוקר כאמור השניים נעצרו לחקירה, כאשר ברשותם נתפסו ממצאים וראיות.

על אף בקשת המשטרה להאריך את מעצרו של בן ה-17 במספר ימים לטובת מיצוי חקירתו, נעתר בית משפט השלום בירושלים והורה כי מעצרו יוארך עד לצאת השבת.

מקרה מזעזע זה מצטרף לאירועי תקיפה נוספים של נהגי אוטובוס השבוע - בהן נהג אוטובוס של חברת התחבורה הציבורית "סופרבוס" שהוכה בפניו אמש (חמישי) בעפולה ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, תלונה תוגש במשטרה.

בנוסף, מוקדם יותר הבוקר הותקף קשות נהג אוטובוס של חברת "סופרבוס" בירושלים על ידי בני נוער במהלך עבודתו. הנהג שבר את ידו והועבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים הדסה עין הצופים.