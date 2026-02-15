פרסום ראשון: לאחר כתב האישום - 4 תלונות נוספות נגד חיים רוטר

פרטים חדשים על פרשת חיים רוטר: ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (ראשון) במהדורה המרכזית של I24NEWS תחקיר הכולל גילויים חדשים בפרשת חיים רוטר, מי שזכה לכינוי "השריף של בני ברק".

אחרי שהוגש כתב אישום נגדו, ארבע תלונות חדשות התקבלו במשטרה נגד חיים רוטר, לשעבר יו"ר "השומרים", שניצל את כוחו ומעמדו כדי לתקוף מינית עשרות נערים במשך שנים ארוכות. רק על אחת התלונות ייתכן שחלה התיישנות. החקירה כעת נמצאת ביישורת האחרונה, ובקרוב התיק יועבר לפרקליטות שתכריע האם יוגש נגדו כתב אישום נוסף.

--

בתוך כך, בפעם הראשונה מאז שנפתחה החקירה נגד רוטר, החשוד בעשרות מקרי אונס, צוות החוקרים המיוחד מתיישב מול המצלמה. שלושה שוטרים, עשרות עדויות ואדם אחד שהיה אמור לשמור על הסדר ורווחת הקהילה - אבל לפי החשד ניצל את כוחו, השליט פחד וגם תקף מינית.

החוקרים מספרים על המורכבות בתיק כי "זו חקירה בתוך קהילה סגורה, של אדם חזק מאוד - ומול קורבנות שמגיעים לפעמים בפעם הראשונה בחייהם ומדברים".

כשהחוקרת שואלת את רוטר על החשדות שהוטחו נגדו, והאם דעותיו השתנו, הוא משיב כי הדברים לא היו ולא נבראו. "מצצתי, מצצו לי, דחיפת אצבעות, לא היה ולא נברא. אם היה משהו זה היה רק בהסכמה מלאה - שום דבר אחר". הוא הוסיף וטען כי כל המעשים היו בהסכמה. בעימותים, כך מתארים, היו יוצאים הקורבנות מהחדר מתפרקים ומתמוטטים, ואילו רוטר נשאר רגוע ואף זחוח.

עוד מוסיפה החוקרת ומודיעה לרוטר כי התיק ביישורת האחרונה, ושואלת אותו אם ברצונו לקחת אחריות ולהגיד את האמת. הוא משיב: "באו אנשים ואמרו דברים שלא קרו. אני אביא את הראיות ואתם בעזרת השם תראו בקרוב את הכל ותראו שתפרו את התיק. האנשים האלה שבאו לא הגיעו מרצונם, הובאו בכוח, או הבטיחו להם כסף".