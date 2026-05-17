בתום מאבק משפטי ארוך: בית המשפט התיר לפרסום הבוקר (ראשון) את שמו של המוזיקאי יובל וילנר, החשוד באונס נעמה שחר ושי-לי עטרי. בתוך כך, מעצר הבית של וילנר קוצר בשלוש שעות והוא השתחרר כבר בשעה 9:00 הבוקר. כרגע עומד נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ, והוא לא יוכל לצאת מהארץ ב-30 הימים הקרובים.

שי לי עטרי מסרה: "15 שנים לא הייתה לי את הזכות הבסיסית להגיד את השם יובל וילנר בקול רם. לא בריאיון, לא בפוסט, אפילו לא מול בני משפחה ואנשים קרובים אליי. בזמן שהוא המשיך את חייו עם כוח, כסף וכבוד - אני הייתי זאת שחיה כאילו השם שלו הוא חומר נפץ, שרק ממתין לפוצץ את חיי".

"יש משהו חולה במציאות שבה חשודים באונס מסתובבים חופשי, והנפגעים והנפגעות הם אלה שנדרשים לשתוק ולהיזהר מכל מילה, כאילו היו עבריינים. זה הרגע שבו מפסיקים לדרוש ממני לשלם בחיים שלי כדי שהמוניטין של מי שאנס אותי בברוטליות, יישאר נקי", מסרה שי לי.

מאז שווילנר נעצר ושוחרר למעצר בית, במשטרת לב תל אביב ממשיכים להעמיק את החקירה בפרשה. בימים האחרונים גבו החוקרים עדויות משניים מחבריה של המתלוננת נעמה שחר, שלטענתה שמעו ממנה בזמן אמת על האירוע.

לפי גורם שמעורה בפרטים, מדובר ב"תיק של מילה נגד מילה", כשהמחלוקת המרכזית נוגעת לשאלת ההסכמה. לדבריו, כל אחד מהמעורבים דבק בגרסתו, אך במקביל קיימים גם קשיים ראייתיים משמעותיים, בין היתר בשל התכתבויות וחומרים שאינם חד-משמעיים. למרות זאת, החקירה נמצאת לדבריו בישורת האחרונה, ומלווה באופן צמוד על ידי פרקליטה מלווה מטעם הפרקליטות.

עוד נודע כי אחת מפעולות החקירה המרכזיות שעליהן הורתה המשטרה הייתה ניסיון לאתר מתלוננות נוספות. עד כה לא אותרו קורבנות נוספים ולא הוגשו תלונות חדשות, מהלך שהיה מורכב במיוחד בשל צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה. במשטרה מקווים כי לאחר הסרת הצו תתקבל תמונה רחבה יותר.

כזכור, בשבוע שעבר בתום דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, הוחלט כי שם החשוד באונס של שי לי עטרי ונעמה שחר יפורסם היום. שי לי עטרי הגיעה לדיון ובכניסה לאולם ביהמ"ש אמרה בדמעות: "עושים קרקס מכולנו, תבינו אחרי", עוד הוסיפה: "כמו שאמר נדב גולדשטיין מכפר עזה, התקווה מתה אחרונה והיא לא תמות".

שי לי: "כל מה שהוא העביר אותי זו מניפולציה וגם אני הולכת לפסיכיאטר. הוא הלך למעצר בית, היה אמור להיות בלי רשת, בלי טלפון. מתי הוא הספיק להתראיין? הוא משתיק אותי, כמה אני יכולה לחכות? אין לי כסף לעוד ערר, אם הוא לא צריך חוו"ד פסיכיאטר אז שחררו אותי. אני עם פלסטר על הפה, שחררו אותי. נמאס לי לחיות עם זה שהוא סותם לי את הפה".

נזכיר כי לפני כשבועיים בית המשפט המחוזי הפך את החלטת בית משפט השלום - והורה על שחרורו למעצר בית של החשוד. עטרי התייחסה להחלטה וציינה: "הבוקר עוד האריכו את המעצר של מי שאנס אותי, ותוך כמה שעות, אחרי שהגיש ערר לבית המשפט המחוזי, הוחלט להפוך את ההחלטה ולשחרר אותו למעצר בית. יש משהו בלתי נתפס בלראות כמה מהר אדם שמואשם בדברים כל כך קשים מקבל שוב אוויר, מרחב וחופש, בזמן שנפגעות נשארות להתמודד יום יום עם החרדה, הסיוטים והנזק שהוא השאיר אצלן בגוף ובנפש".