החשודים נמלטו לדירות מסתור: פרטים נוספים מפרשת הרצח בפ"ת

פרטים חדשים על פרשת הדוגמנית והחשד לרצח פורסמו היום (שלישי), מהם עולה כי האירוע החל בסביבות השעה 8:00 בבוקר, בעת שהתקבל דיווח על חשד להתאבדות בדירה בפתח תקווה. שוטרים שהגיעו למקום הבינו שיש חשד לאירוע פלילי, ולקראת שעות הצהריים נכנסו לטיפול והכרה של הזירה.

המנוח, שלום ניסים, אותר ללפני כשבועיים לא רוח חיים מתחת למרפסת בית המגורים. שוטרי היחידה המיוחדת ללוחמה בפשיעה במרחב שרון פתחו בחקירה סמויה ומואצת. תוך 24 שעות הצליחו לאתר מעורבות של ארבעה חשודים - שלושה גברים ואישה. הם אותרו בדירות מסתור באזורים שונים בגוש דן לאחר שניסו לברוח. הארבעה עצורים מאז ומעצרם הוארך מספר פעמים, גם הבוקר.

שוטרים שהגיעו לזירה גילו דירה מבולגנת עם סימני מאבק. הרקע למאבק עדיין נבדק אך מפרטי החקירה עולה כי הייתה היכרות מוקדמת בין המעורבים, כולל הקורבן. בנוסף, סמים נמצאו על גופת הקורבן וברכבו, בזירת הפשע ובדירות המסתור.

עוד עולה כי הקורבן הגיע מרצונו לדירה. ככל הנראה הייתה בינו לבין החשודה מערכת יחסים רומנטית אך לא ברור אם זה המניע. בנוסף, זו לא הפעם הראשונה שהוא מגיע לדירה. הדוגמנית נמלטה מהזירה והתחמקה. במשטרה תפסו וחקרו את המכשירים הסלולריים של המעורבים, שם זוהו התכתבויות שקושרות אותם אחד עם השני.

כמו כן, עולה כי הקורבן נדקר. ההערכה היא שהוא נהרג כתוצאה מהנפילה מהמרפסת ולא מהדקירה. נתפסו מספר סכינים במהלך המרדף וגם בדירה עצמה. בנוסף, היה במהלך הקטטה שימוש בגז פלפל - שוטרים שהגיעו למקום חשו בגז פלפל באוויר. כמו כן, היה ניסיון לשבש את הזירה לאחר מעשה.

נזכיר כי בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בשמונה ימים את מעצרה של הדוגמנית החשודה ברצח, והיא תישאר במעצר על ליום שלישי, 4 בנובמבר. דקות לפני תחילת הדיון, היא פיטרה את עורכי דינה יוסי פריינטי ואורי נחמיאס ומיוצגת כעת על ידי הסניגוריה הציבורית.