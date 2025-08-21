בחשד להשלכת רימון רסס: תושב חדרה נעצר בכניסה לאילת

מומלצים -

תושב חדרה בשנות ה-30 לחייו נעצר אמש (רביעי) בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר בית עסק בעיר. כתבנו אוריה קשת מפרסם שהעצור הוא אלי ארביב, וזו הפעם השנייה שהוא נעצר. המעצר התבצע בכניסה לאילת, לאחר שהתקבל מידע מודיעיני חזק על מעורבותו באירוע.

שוטרי מחוז חוף מתחנת חדרה פתחו בחקירה לאחר שהתקבל במהלך הלילה דיווח על השלחת רימוס רסס לעבר בית עסק בחדרה, ללא נפגעים. עם קבלת הדיווח נפתחה חקירה והשוטרים החלו באיסוף ממצאים וסריקות מבצעיות לאיתור החשודים במסגרת החקירה שנפתחה.

כעבור זמן קצר הצליחו השוטרים לאתר ולעצור חשוד במעורבות השלכת הרימון לעבר בית העסק לחקירה בתחנה ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה הוא יובא לבית משפט לצור הארכת חקירתו.

אירועי זריקות הרימונים נעשים תכופים. בתחילת החודש נעצר תושב מרכז הארץ כבן 30 בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר בית של איש עסקים בהרצליה, במהלכו נפצע גבר באורח בינוני. מתיעוד האירוע ניתן לראות את החשוד מתקרב אל הבית באמצע הרחוב ולאור יום, משליך את הרימון ונמלט מהמקום.