גרזן וסכינים - והחשד לפיגוע שנשלל: "טעות בפניה"

פלסטיני בן 21 מטולכרם נעצר לפני כשבוע לאחר שנתפס בכניסה ליישוב בית אל כשברכבו אותרו סכינים וגרזן מוסלקים בבגאז', על אף שבמסגרת החקירה התברר כי נהג ללא רישיון נהיגה, החשד למניע לאומי נשלל - כך דיווח הערב (שלישי) כתבנו בשטחים שלומי הלר.

בחקירתו טען הפלסטיני כי היה בדרכו לעבודה באזור רמאללה, אולם שהגיע לכיכר בין היישוב בית אל לעיר פנה בשוגג ימינה ונסע לעבר היישוב - שם נבלם במחסום. הוא טען בנוסף כי הסכינים והגרזן משמשים אותו ככלי עבודה. נגדו הוגש תכתב אישום בגין החזקת סכין ונהיגה ללא רישיון, מעצרו הוארך.