100 שקל לראש: מחירון הברחות השב"חים של הלוחמים

ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, פרסמה הערב (שני) במהדורה המרכזית את מחירון השב"חים של הלוחמים המואשמים בהברחת השוהים הבלתי חוקיים לשטח ישראל.

על פי המחירון, תמורת שב"ח אחד, הלוחמים קיבלו בין 50 ל-100 שקלים, עבור רכב קטן בין 300 ל-400 שקלים ועל מיניבוס השתכרו בין אלף לאלף וחמש מאות שקלים. וכמה עבור האמל"ח? תמורת רימון הלם קיבלו 650 שקלים ועבור מחסנית ריקה של M16 השתכרו "רק" במאה שקלים.

כזכור, בכתב האישום החמור נגד שבעת הנאשמים, בהם שלושה לוחמי מג"ב, נכתב כי ניהלו מנגנון שיטתי להברחת שב"חים דרך מחסום בידו שליד הר אדר. בנוסף לשב"חים, הם הבריחו גם אמל"ח ומוצרים בסיסיים כמו סיגריות. על פי כתב האישום, הלוחמים יצרו קשר עם 4 שב"חים והעבירו אותם לישראל תןך כדי שהסוו אותם ואת המוצרים.

צפו בדיווח המלא - בראש העמוד