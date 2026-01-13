כתב אישום נגד הנהג שגרם למותה של שירן לוי ז"ל, בת ה-18

פרסום ראשון: לחובתו של אייל גולדנברג, בן 56 מרחובות, שפגע למוות בשירן לוי ז"ל, אחותה של כוכבת הרשת שירלי לוי, שלוש הרשעות תעבורה קודמות - האחרונה בשנת 2023 בגין חציית רמזור אדום.

בחקירותיו במשטרה טען שוב ושוב כי נכנס לצומת באור ירוק. לאחר שהוצגו לו סרטוני התיעוד המראים כי שירן נכנסה לצומת באור ירוק - לא סיפק הסבר שהצליח לשכנע את החוקרים.

כזכור, פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט לתעבורה כתב אישום נגד גולדנברג, בגין גרימת מוות ברשלנות של רוכבת האופנוע שירן לוי ז"ל בספטמבר האחרון.

מכתב האישום עולה כי ב-9 בספטמבר 2025, בשעות הערב, גולדנברג נסע ברכבו והגיע לצומת עם רמזור. הנאשם עצר תחילה ברמזור אדום, אך כאשר התחלף האור לירוק בנתיבים לנסיעה ישרה, בעוד שברמזור הפנייה שמאלה נותר אור אדום – פנה שמאלה בניגוד לחוק וחסם את דרכה של שירן לוי ז"ל, שנכנסה לצומת ברמזור ירוק.

כתוצאה מההתנגשות הוטחה שירן ז"ל מהאופנוע ומותה נקבע במקום. האופנוע המשיך ופגע בהולך רגל שעמד על המדרכה במעבר חציה. הולך הרגל נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים

כתב האישום מייחס לגולדנברג עבירות של גרימת מוות ברשלנות וכן נהיגה בקלות ראש שגרמה לתאונה בה נחבל אדם.

במקביל להגשת כתב האישום, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט לפסול את רישיון הנהיגה של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, בטענה כי המשך נהיגתו מהווה סכנה ממשית לשלום הציבור.