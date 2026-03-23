הצהרת תובע הוגשה אתמול (ראשון) נגד צעיר בן 24 מבת ים, החשוד כי דקר ופצע באורח חמור אדם בן 40 במהלך קטטה שהתרחשה במקלט בעיר בתחילת החודש.

לפי המשטרה, האירוע התרחש ב-6 במרץ, אז התקבל דיווח על אדם שנדקר ונפצע בעת ששהה במקלט. מחקירת המקרה עולה כי בין השניים התפתח ויכוח שהסלים במהירות, במהלכו איים החשוד על הקורבן כי יהרוג אותו, כשהוא אוחז בסכין ומצמיד אותה לצווארו.

הקורבן הצליח להימלט מהמקום, אך החשוד רדף אחריו, בעט בו והפילו ארצה, ואז דקר אותו בפלג גופו העליון. כתוצאה מהתקיפה, נפצע הקורבן ונזקק לטיפול רפואי.

לאחר המעשה, החשוד נמלט מהזירה, החליף בגדים בניסיון לטשטש ראיות ואף התיישב בגלידריה סמוכה כאילו דבר לא אירע.

שוטרי תחנת בת ים פתחו בסריקות מהירות, איתרו את החשוד תוך זמן קצר ועצרו אותו. במהלך הפעילות נמצאו גם הסכין שבה השתמש והבגדים שהחליף.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת, ואתמול הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום חמור, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים.