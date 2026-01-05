"זמנכם קצוב": כתובת נאצה רוססה על בניין גלי צה"ל ביפו

כתובות נאצה רוססו הבוקר (שני) על קירות בניין תחנת גלי צה"ל ביפו. אחת הכתובות כוללת איום מפורש על התחנה: "זמנכם קצוב, ימיכם ספורים". בכתובת השנייה נכתב: "ראש הנחש, בג"ץ, פרקליטות, מח"ש, הכפירה החילונית. חובה להסיר".

פורום רדיו חזק- בוגרי התחנה למען גלי צה"ל וגלגלצ מסר בתגובה: "הבוקר נמצאו כתובות הגרפיטי האלה מחוץ לבניין גלי צה"ל ביפו. אנו קוראים לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם האחראים להשחתה, וקוראים להפסיק את ההסתה נגד התחנה".

כזכור, הממשלה אישרה בסוף השנה שעברה, פה אחד, את ההחלטה לסגור את תחנת הרדיו הצבאית. על פי ההצעה שאושרה, בתום דיון סוער, התחנה תיסגר עד ל-1 במרץ 2026. בתוך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להפסיק באופן מיידי את כלל המיונים לתחנה ולהתחיל בשיבוץ החיילים המשרתים בה ביחידות צה"ל השונות. התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ נגד ההחלטה.

כשבוע לאחר מכן, נשיא העליון יצחק עמית הוציא צו ביניים המקפיא את החלטת הממשלה. בהחלטתו כתב עמית כי לאחר שבחן את עמדות הצדדים, הגיע למסקנה כי יש להיעתר לבקשה ולהורות על הקפאת החלטת הממשלה "על כל המשתמע מכך". אחת הסיבות לכך היא שהממשלה לא התחייבה להימנע מנקיטת צעדים בלתי הפיכים עד להכרעה בהליך. הדיון בנושא צפוי להיערך סוף החודש.