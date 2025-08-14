"על זה הבקשה נדחית": השופט נזף במשטרה - ואוריך הרוויח

מומלצים -

דיון בעניינו של יונתן אוריך בפרשת קטאר-גייט מתקיים היום (חמישי) בבית משפט שלום בפתח תקווה. המשטרה ביקשה להאריך את התנאים המגבילים עד לתאריך 10 בספטמבר.

השופט מזרחי פנה לטוען המשטרתי בעניין הטענה להדלפות בפרשה: "אדוני יגיע היום, לדעתי הוא לא יגיע, שתצטרך לתת תשובות. תחשוב טוב על התשובות האלה". לאחר חילופי הדברים, השופט מזרחי אמר לצדדים כי יתן החלטה בהמשך. "הגיע הזמן שאכתוב החלטה כמו שצריך", וביקש להשאיר אצלו את חומרי החקירה כדי לכתוב החלטה. המשטרה סירבה. השופט מצידו הגיב במעשה נקם: "רק על זה אני דוחה את הבקשה".

התנאים שביקשו במשטרה בין היתר הם אי יצירת קשר עם יתר המעורבים, כולל ראש הממשלה בנימין נתניהו. עו״ד חדד המייצג את השניים שאל האם בכוונת המשטרה לגבות גרסה נוספת מראש הממשלה. הטוען המשטרתי לא שלל זאת: "אין לי תשובה כרגע - יכול להיות שבהמשך נצטרך, אנחנו לא יודעים כרגע. הוא יעץ לראש הממשלה. פלדשטיין ואוריך גייסו את הלשכה כדי להפיץ מסרים של קטאר בתקשורת הישראלית תוך כדי שהם משתמשים בלשכה ובשם הלשכה כדי להפיץ מסרים בשם קטאר. אנחנו סבורים שכרגע אוריך לא צריך ליצור קשר עם ראש הממשלה".

‏הטוען טען בפני השופט מזרחי: "צוות החקירה לא מדליף לתקשורת שום דבר. לגבי המכתב ששלחתם ליועצת המשפטית לממשלה, זה לא הגיע אלינו". עו"ד חדד הגיב מנגד כי ישנם מעורבים נוספים, בכיר לשעבר במוסד, פולי מרדכי, עוד בכיר במוסד, שרוליק, צביקה קליין, "למישהו מהם יש עוד איסור יצירת קשר?", שאל.

השופט מזרחי תמה על הדברים: "ברשימת המעורבים שאסור לאוריך ליצור קשר עם פלדשטיין אז איך לפלדשטיין לא אסור ליצור קשר עם אוריך? אתם מבינים את גודל האבסורד פה?".

הטוען הסביר כי לפי החשד, אוריך העביר מסרים לטובת מדינת קטאר תוך ניצול הלשכה והפעלת אלי פלדשטיין.