בחסות המלחמה עם איראן: שוד העבריינים מהפזורה הבדואית

שוד הדלק החמור בחסות המלחמה עם איראן: בעיצומה של המערכה, פרצו חברי חוליית עבריינים מהפזורה הבדואית למתקן לאומי סמוך לירושלים - ורוקנו ממנו אלפי ליטרים של דלק שיועדו לשימוש בשעת חירום. כתב ירושלים והשטחים של i24NEWS שלומי הלר פגש את השוטרים שהצליחו ללכוד כמה מהמעורבים בפרשה, שעדיין מתנהלת.

בעיצומה של המלחמה עם איראן בחודש יוני ובחסות מצב החירום בישראל, נפרץ ורוקן מתכולתו מתקן תשתית לאומי ליד ירושלים, שהכיל אלפי ליטרים של דלק לשעת חירום. כעת, פענחו חוקרי היחידה המרכזית של המחוז את הפרשה והגיעו למעורבים בגניבה החמורה והמתוחכמת.

הגנבים הגיעו מהפזורה הבדואית, ובראשם מוסי אל נסאסרה, בן ה-36. חברי החוליה תכננו בקפידה את הגניבה ובתעוזה חסרת גבולות ניצלו את המצב הרגיש בישראל. בליל 18 ביוני הם הגיעו למתקן החירום ליד נווה אילן בהרי ירושלים וביצעו את גניבת הענק.

הגנבים הגיעו למתקן באחת בלילה וחיברו צינור בן מאות מטרים לברז מיכל הסולר ושלשלו אותו דרך מעבר מים בכביש 1 עד לבריכה שהקימו בצד השני, וכך הצליחו לרוקן אלפי ליטרים של סולר. הם עזבו את המקום ברכב עם השלל הרב וכמה שעות לאחר מכן חזרו למתקן ורוקנו עוד אלפי ליטרים של סולר, תוך כדי שהם מסווים בצמחייה ובניילונים את הבריכה שהקימו בסמוך לכביש.

יחידת התביעות של מחוז ירושלים במשטרה הגישה לבית משפט כתב אישום חמור נגד ראש החוליה בגין גניבה וגרימת נזק למתקן תשתית ובשלב זה הוא נמצא במעצר. לגבי שאר החשודים בפרשה, החקירה טרם הסתיימה.

