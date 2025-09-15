החשוד בדריסת סבתו של ארז איסקוב נמצא חיובי לבדיקת סמים

מומלצים -

החשוד בדריסת סבתו של כוכב הריאלטי ארז איסקוב נמצא היום (שני) חיובי לבדיקת הסמים, כך מפרסמת לראשונה ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש.

בסוף השבוע שעבר שרה צ'רקסוב בת ה-60, סבתו של יוצא "האח הגדול", נהרגה בתאונת דרכים באור עקיבא כשהייתה בדרכה לצפות בגמר התוכנית. במשטרה חשדו כי הנהג, בן 19 תושב פרדס חנה, היה נתון תחת השפעת סמים. גרסתו הראשונית של החשוד: "לא ראיתי אותה. הייתי בהלם כשזה קרה. ברגע שהבנתי מה קרה עצרתי ולא ניסיתי לברוח".

מהחקירה הראשונית עלה כי סבתו של איסקוב חצתה על פי חוק במעצר חצייה. בחקירתו סיפר הנהג הפוגע כי "יש שם בעיה של שדה ראייה, נסעתי ולא ראיתי אותה. כשהבחנתי בלמתי ישר ופגעתי בה - לא השארתי אותה לבד". צו איסור פרסום הוטל על שמו של הנהג.