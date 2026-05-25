חשד להצתה: רכבו של שופט ליגת העל בכדורגל נשרף באשקלון

רכבו של שופט ליגת העל בכדורגל, גל לייבוביץ', נשרף במהלך הלילה (בין ראשון לשני) באשקלון. המשטרה פתחה בחקירה לבירור הנסיבות, כאשר ישנו חשד לפיו מדובר בהצתה. לייבוביץ' משמש גם כמנכ"ל עירוני אשקלון בכדורסל.

מהמשטרה נמסר: "עם קבלת הדיווח הגיעו למקום שוטרי התחנה וחוקרי המשטרה אספו ממצאים בזירה. בנוסף, זומן חוקר שריפות לבדיקת מקור השריפה ונסיבות פריצתה. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע פלילי".