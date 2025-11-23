הפדופיל שוחרר וחזר לאותה שכונה: "הטראומה היא לכל החיים"

הסיפור המטלטל על פדופיל שפגע מינית בעשרות ילדים בשכונה קטנה ושקטה בקריית מלאכי: עשור אחרי שנכנס לכלא הוא זכה לשחרור מוקדם, וחזר בשבועות האחרונים לאותו בית באותה שכונה בדיוק. הערב (ראשון) אחד הנפגעים מדבר באומץ מול המצלמה על הטראומה לכל החיים, הפחד להגיע לבקר את ההורים, הטענות כלפי מערכת המשפט והחשש מהנפגעים הבאים. כתבנו טל שנהב הביא את הסיפור הזה, וחזר עם הנפגע לשכונה, לראשונה מאז ששוחרר הפדופיל. צפו בכתבה מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד

מעיריית קריית מלאכי נמסר בתגובה כי היא "מבינה היטב את רגישות המקרה ואת מצוקתו של ניסן, ומביעה הזדהות מלאה עם כל נפגע ונפגעת עבירה. חשוב להבהיר כי על פי החוק, סמכויות הפיקוח, האכיפה וקביעת תנאי המגורים של עברייני מין לאחר שחרורם אינן מצויות בידי הרשות המקומית. הסמכות הבלעדית בנושא זה נתונה למשטרה, לשירות בתי הסוהר ולגורמים הארציים המוסמכים, בהתאם להחלטות בתי המשפט".

"העירייה אינה רשאית ואינה מוסמכת להתערב בהחלטות אלו, לשנותן או להכתיב תנאי פיקוח כלשהם. פניות שמתקבלות בנושא מועברות לגורמים המוסמכים על מנת שיבחנו אותן במסגרת סמכותם. אנו מקווים כי הגורמים האחראים ימצאו את האיזון הנדרש בין שמירה על ביטחונו של ניסן לבין יישום החלטות בית המשפט", הוסיפו.

משירות בתי הסוהר נמסר שהוא "אינו מתייחס לפרטים הנוגעים לכלואים או למפוקחים, מתוך שמירה על פרטיותם. באופן עקרוני, יחידת צור פועלת על פי חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, ובהתאם לצווים שיפוטיים המחייבים אותה. כל פנייה המתקבלת ביחידה נבחנת ומטופלת במקצועיות ועל פי הנהלים, תוך שיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים ובהתאם למסגרת החוקית שנקבעה. שב"ס ויחידת צור ימשיכו לפעול להגנה על הציבור ולשמירה על ביטחונם של הנפגעים, לצד שמירה על איזון ראוי בין צורכי הפיקוח לבין גבולות הסמכות שנקבעו בחוק".